Депутат Госдумы Евгений Федоров рекомендует воздержаться от поездок в Турцию, чтобы не заразиться COVID-19

Вернувшиеся из Турции российские туристы рассказывают о визитах полиции, проверяющей путешественников.

Правоохранительные органы выясняют, откуда россияне прибыли, сдали ли тест на COVID-19 в установленные сроки, соблюдают ли обязательный режим самоизоляции для тех, кто вернулся из-за границы.

Проводить подобные проверки необходимо из-за строгих требований Роспотребнадзора, контролирующего порядок возвращения россиян из других стран. Путешественникам после прибытия необходимо сдать анализ на коронавирус в течение трех дней, после чего загрузить свои результаты на сайт госуслуг. Если данные правила не были соблюдены, то вернувшимся грозит штраф.

Депутат Госдумы Евгений Федоров рекомендует воздержаться от поездок за границу, потому что эпидемиологическая ситуация во всем мире все еще нестабильна. В интервью изданию "Слово и Дело" депутат заявляет, что от болезни может спасти только жесткий карантин и отсутствие контактов. А люди, которые поехали за границу в Турцию – авантюристы, потому что любые поездки на курорты – это всплеск заболевания.

COVID-19 – это все еще очень опасный вирус, заразиться которым крайне легко. Несмотря на возобновление авиасообщения с некоторыми странами, от полетов за границу лучше воздержаться. Особенно стоит отказаться от посещения Турции – многие эксперты, врачи и политики призывают людей быть более сознательными. По информации турецкой "Республиканской народной партии" и специалиста по внутренним болезням Мустафы Адыгюзеля, Анкара специально занижает статистику по распространению коронавирусной инфекции в Турции.

Кроме того, стоит напомнить, что туристическая страховка не покроет затраты в случае заражения COVID-19. А власти Турции или России не обязаны оплачивать лечение заболевших, если заражение произошло на территории другого государства. Граждане, заранее ознакомленные с рисками, сознательно подвергают себя им, когда отправляются отдыхать за границу.