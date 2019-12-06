Депутат ГД объяснил, почему ответственность за оскорбление личности нужно вернуть в УК РФ

Для минимизации конфликтов и неоднозначных ситуаций в обществе следует ужесточить наказание за оскорбление различных социальных групп. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В настоящий момент общественность внимательно следит за дискуссией по поводу ужесточения ответственности за оскорбление чести и достоинства. Эта тема вызывает бурный резонанс, ведь отсутствие серьезного наказания за оскорбления позволило людям чувствовать вседозволенность. В частности, речь идет о буллинге и травле в Сети.

Жертвами оскорблений в Интернете могут стать представители абсолютно всех социальных групп. Среди них есть и верующие, и приверженцы традиционных ценностей. Именно они очень остро реагируют на выпады провокаторов, пытающихся задеть их взгляды и образ жизни.

Но если чувства верующих в России защищает ст. 148 УК РФ, и обидчиков наказывают штрафами, исправительными работами или лишением свободы, то остальные группы населения беззащитны перед травлей.

Судя по данным фонда "Общественное мнение", 63% россиян одобряют уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов считает, что статью за публичное оскорбление человека нужно криминализовать. По его словам, для многих людей, в частности, для верующих, травля и оскорбления сродни насилию. Вострецов подчеркнул, что за речью нужно следить, чтобы не спровоцировать конфликтных ситуаций. Множество неприятных инцидентов в России и во всем мире показали, до чего доводят невинные, по мнению обидчика, ремарки.

Статью об оскорблениях декриминализовали в России еще в 2011 году. Сейчас наказание за это правонарушение регулирует ст. 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает штраф на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Но в настоящий момент число оскорблений в Сети выросло в разы, это приводит к серьезным конфликтам, поэтому многие знаменитости, правозащитники и политики поддерживают идею вернуть статью в УК РФ.

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