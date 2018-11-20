Уже 9 февраля, в 19:00.

Известный музыкант Денис Мацуев сыграет в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Шостаковича. Концерт посвящается к столетию со дня рождения советского киносценариста Даниила Гранина. Об этом сообщает сетевое издание "Moika.78".

Само мероприятие запланировано на субботу будущей недели: девятого февраля, в семь часов вечера.

Академический симфонический оркестр филармонии выступит под руководством известного во всем мире дирижера и друга Даниила Гранина Мариса Янсонса. Музыканты исполнят Пятую симфонию Бетховена и Второй фортепианный концерт Прокофьева. Солистом станет Денис Мацуев.

На протяжении многих лет киносценарист и общественный деятель регулярно бывал на выступлениях в филармонии. А в 2009 году в ее стенах прошел концерт к его 90-летию.

Источник: сетевое издание "Moika.78"

Фото: ntv.ru