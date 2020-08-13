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День города в Петербурге откроют "Поющие мосты" и лазерное шоу
Сегодня, 17:48
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smirenny

День города в Петербурге откроют "Поющие мосты" и лазерное шоу

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Дворцовый мост будет раскрываться под "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра.

В ночь с 26 на 27 мая акция "Поющие мосты" даст старт празднованию Дню города в Петербурге. Для Дворцового моста подготовили специальный плейлист, передает "Петербургский дневник".

В плейлист вошли романс Дмитрия Шостаковича из кинофильма "Овод", музыка Валерия Гаврилина, музыка Сергея Прокофьева, а также "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник".

На крыле моста появится лазерная проекция в честь города на Неве, 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского и поэта Николая Некрасова, 100-летия нобелевского лауреата Андрея Сахарова и 800-летия князя Александра Невского – можно сказать, подарок к традиционному Книжному салону.

Ранее мы писали, что просадку Дома Чубакова на Васильевском острове объяснили авариями на водопроводе.

Фото: pixabay

Теги: лазерное шоу, поющие мосты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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