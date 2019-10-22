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День военного связиста и 100-летие войск связи отметили в Выборге 19 октября

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Ветеранов и отличившихся военнослужащих наградили почетным знаком и памятной медалью 100 лет войскам связи.

В Выборге прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию войск связи. В зале находилось более 50 человек, ветеранов всех частей связи Выборгского района. Полковник запаса Андрей Семин передал поздравления Сергея Шайгу Выборгским ветеранам и выразил благодарность за профессионализм и самоотверженность.

Мы очень рады, что все откликнулись. Не ожидали, что придет  более 50 человек, и это нас воодушевило на дальнейшие работы с ветеранами. Хотел бы пожелать в этот день всего самого доброго ветеранам и их семьям, благополучия и чистого неба над головой.
Анатолий Смолянинов, председатель Совета общественной организации  "Офицеры 30 Гвардейского Офицерского Корпуса"

Ветеранов и отличившихся военнослужащих наградили почетным знаком и памятной медалью 100 лет войскам связи.

Видео: Piter.tv
 

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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