День военного связиста и 100-летие войск связи отметили в Выборге 19 октября

Ветеранов и отличившихся военнослужащих наградили почетным знаком и памятной медалью 100 лет войскам связи.

В Выборге прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию войск связи. В зале находилось более 50 человек, ветеранов всех частей связи Выборгского района. Полковник запаса Андрей Семин передал поздравления Сергея Шайгу Выборгским ветеранам и выразил благодарность за профессионализм и самоотверженность.

Мы очень рады, что все откликнулись. Не ожидали, что придет более 50 человек, и это нас воодушевило на дальнейшие работы с ветеранами. Хотел бы пожелать в этот день всего самого доброго ветеранам и их семьям, благополучия и чистого неба над головой.

Анатолий Смолянинов, председатель Совета общественной организации "Офицеры 30 Гвардейского Офицерского Корпуса"

Ветеранов и отличившихся военнослужащих наградили почетным знаком и памятной медалью 100 лет войскам связи.

Видео: Piter.tv

