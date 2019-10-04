Дело об убийстве Игоря Талькова до сих пор не дошло до суда

Музыканта убили 6 октября 1991 года.

В воскресенье, 6 октября, исполнится ровно 20 лет со смерти певца Игоря Талькова. Виновного до сих пор не привлекли к ответственности, однако уголовное дело об убийстве возобновили и провели ряд следственных действий. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала адвокат семьи убитого Нина Аверина.

По словам женщины, обвиняемым был и остается концертный директор Талькова Валерий Шляфман, который находится в Израиле. При этом сам директор дал показания против кикбоксера Игоря Малахова. Аверина утверждает, что во время потасовки Малахов физически не мог совершить убийство.

По уголовному делу провели баллистическую, судебно-медицинскую, биолого-химическую экспертизы. После всех исследований был вынесен вердикт, что единственным, у кого была возможность держать пистолет, был Валерий Шляфман.

Сейчас адвокат добивается того, чтобы дело было рассмотрено в суде без присутствия обвиняемого лица. На это должен дать согласие Следственный комитет.

"Я заявляла ходатайство о переквалификации действий Валерия Шляфмана, к этому есть все законные основания для направления дела в суд, но мне пока отказали. Мы действуем дальше по процедуре, как положено", - сказала Нина Аверина.

Необходимо, чтобы дело было переквалифицировано со статьи "Убийство по неосторожности" на статью "Умышленное убийство при отягочающих обстоятельствах".

"Стреляя в толпу людей он понимал, что может убить не только Талькова Игоря, но и других лиц", - подвела итог адвокат.

Расследование уголовного дело было приостановлено в 1993 году, а в ноябре 2018 вновь возобновилось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СК установил настоящего убийцу Михаила Круга.

Фото: vk.com/igortalkov