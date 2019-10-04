Дело об убийстве Игоря Талькова до сих пор не дошло до суда

В воскресенье, 6 октября, исполнится ровно 20 лет со смерти певца Игоря Талькова. Виновного до сих пор не привлекли к ответственности, однако уголовное дело об убийстве возобновили и провели ряд следственных действий. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала адвокат семьи убитого Нина Аверина.
По словам женщины, обвиняемым был и остается концертный директор Талькова Валерий Шляфман, который находится в Израиле. При этом сам директор дал показания против кикбоксера Игоря Малахова. Аверина утверждает, что во время потасовки Малахов физически не мог совершить убийство.
По уголовному делу провели баллистическую, судебно-медицинскую, биолого-химическую экспертизы. После всех исследований был вынесен вердикт, что единственным, у кого была возможность держать пистолет, был Валерий Шляфман.
Сейчас адвокат добивается того, чтобы дело было рассмотрено в суде без присутствия обвиняемого лица. На это должен дать согласие Следственный комитет.
"Я заявляла ходатайство о переквалификации действий Валерия Шляфмана, к этому есть все законные основания для направления дела в суд, но мне пока отказали. Мы действуем дальше по процедуре, как положено",
- сказала Нина Аверина.
Необходимо, чтобы дело было переквалифицировано со статьи "Убийство по неосторожности" на статью "Умышленное убийство при отягочающих обстоятельствах".
"Стреляя в толпу людей он понимал, что может убить не только Талькова Игоря, но и других лиц",
- подвела итог адвокат.
Расследование уголовного дело было приостановлено в 1993 году, а в ноябре 2018 вновь возобновилось.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что СК установил настоящего убийцу Михаила Круга.
Фото: vk.com/igortalkov
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