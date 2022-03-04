Михаил Подоляк рассказал о совместном принятом коммюнике.

Делегации России и Украины подвели итоги второго раунда переговоров в Белоруссии. В офисе украинского президента сообщили журналистам о результатах встречи в Белоруссии. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о том, что Киев не получил от Москвы результатов, на которых рассчитывал.

К огромному сожалению…И единственное, что я могу сказать, — обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде. Михаил Подоляк, представитель делегации Украины

Украинский чиновник зачитал совместное коммюнике делегаций по итогам встречи. Подоляк сообщил. В документе говорилось о том, что стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров, по которым будет эвакуироваться мирное население, а также поставляться медикаменты и продукты питания на территории с ожесточенными боями. Прекращение огня возможно там, где будут проходить эти коридоры и в момент эвакуации гражданских. В ближайшее время РФ и Украины организуют специальные каналы связи и взаимодействия, которые займутся логистическими процессами.

Мединский: Россия и Украина нашли понимание по части пунктов.

Фото и видео: Telegram / Мировые конфликты 18+