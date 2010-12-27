Дед Мороз пообещал, что зима в Петербург и Ленобласть придёт в январе

Пока что в Северной столице и её области царят плюсовая температура и дождь.

Дед Мороз из Великого Устюга пообещал, что зима придёт в Петербурги Ленинградскую область в январе 2020 года. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Пока что в Северной столице и её области царят плюсовая температура и дождь.

Сегодня, 18 декабря, на таможенном переходе МАПП "Брусничное" состоится традиционная предновогодняя встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из Финляндии. Дед Мороз и Йоулупукки обменяются поздравлениями и подарками, а затем вместе отправятся в гости к Йоулупукки.

А уже 21 декабря Дед Мороз зажжёт ёлку на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV