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Дед Мороз пообещал, что зима в Петербург и Ленобласть придёт в январе
Сегодня, 8:58
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nastya960

Дед Мороз пообещал, что зима в Петербург и Ленобласть придёт в январе

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Пока что в Северной столице и её области царят плюсовая температура и дождь. 

Дед Мороз из Великого Устюга пообещал, что зима придёт в Петербурги Ленинградскую область в январе 2020 года. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Пока что в Северной столице и её области царят плюсовая температура и дождь. 

Сегодня, 18 декабря, на таможенном переходе МАПП "Брусничное" состоится традиционная предновогодняя встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из Финляндии. Дед Мороз и Йоулупукки обменяются поздравлениями и подарками, а затем вместе отправятся в гости к Йоулупукки.

А уже 21 декабря Дед Мороз зажжёт ёлку на Дворцовой площади. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, дед мороз
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Выборг,

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