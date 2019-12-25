Daily Mirror: ВМС Великобритании участвовал в "гонке против русских" за истребитель F-35

Читатели усомнились в стремлениях РФ получить американские секретные технологии.

Британское издание Daily Mirror заявило о том, что Военно-морские силы королевства участвовали в "гонке против русских" за американский истребитель F-35. В материале упоминается о том, что РФ и другие мировые державы находится в гонке за лидерство в поднятии со дна Средиземного моря обломков военного самолета-невидимки из США. Журналисты таблоида заметили, что для Москвы и Вашингтона технологии упавшего судна имеют ключевое значение. В частности, борт оснащен сверхсекретными радарами и датчиками.

По версии авторов статьи, Россия интересуется получением информации об американских технологиях. Они утверждают, что Китай уже мог получить эти данные благодаря своей шпионской сети. Пользователи портала усомнились в достоверности статьи. Они предположили, что сведения о действиях со стороны РФ не соответствуют действительности. Читатели указали на отсутствие доказательной базы в публикации.

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Фото: Pixabay.com

