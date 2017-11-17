ДТП в Марий ЭЛ последние новости: В республике объявлен траур по 15 погибшим в аварии

Появились новые подробности, фото и видео смертельной аварии в Марий Эл.

Накануне вечером, 16 ноября, в Марий Эл на 64 километре трассы Йошкар-Ола произошла ужасная трагедия: на дороге столкнулись лесовоз с прицепом и рейсовый микроавтобус. Количество жертв аварии стремительно росло. Сначала сообщалось о 9 погибших. Позднее появилась информация о 14 погибших и 5ти пострадавших. Один из пассажиров скончался в больнице из-за травм несовместимых с жизнью.

Причины аварии

По предварительным данным авария произошла по вине водителя микроавтобуса. Маршрутка пыталась совершить обгон, но не успела завершить маневр. Все усугубилось плохими погодными условиями - в республике весь день был сильный снегопад, из-за чего на дороге была затруднена видимость, и ухудшилось дорожное покрытие.

6 ноября 2017 года около 17:30 примерно на 64 км автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» произошла автоавария с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского микроавтобуса «Мерседес Спринтер». По предварительным сведениям, полученным на месте происшествия, водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет. СУ СК России по РМЭ

Погибшие и пострадавшие

Всего в микроавтобусе на момент аварии было 19 человек, водитель и 18 пассажиров. В самом начале, как стало известно об аварии, сообщалось о 8 погибших. Затем количество жертв ДТП стремительно начало расти. Ночью уже сообщили окончательные печальные цифры: 15 погибших и 4 пострадавших. Среди погибших есть ребенок. Один из пострадавших детей находится в детской больнице Йошкар-Олы. Двое подростков 14 и 17 лет прооперированы и находятся в реанимации. Еще одна женщина также прооперирована и находится в реанимации. Все четверо находятся в тяжелом состоянии, но, по словам медиков, их жизням на данный момент ничего не угрожает. Медики, приехавшие на место аварии, не сразу смогли оказать помощь пострадавшим, так как доступ к ним был затруднен из-за сильной деформации кузова микроавтобуса. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Траур по погибшим

Сегодня, 17 ноября, в Республике Марий ЭЛ объявлен днем траура по погибшим в ДТП. Об этом сообщил глава Республики Марий Эл Александр Евстигнеев, который лично выезжал на место трагедии. Также он сообщил, что родственникам погибшим будет оказана необходимая материальная помощь.

Фото и видео: ВК, Йошкар-Ола, ДП © Йошкар-Ола