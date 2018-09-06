Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 21:49
0
IRINA_CHALKINA
152
Код вставки плеера

ДТП на Новгородской улице: полицейская машина врезалась в автомобиль, в котором был ребенок

0
 
 

О пострадавших пока не сообщали.

Вечером 6 сентябяря на перекрестке Новгородской улицы и Моисеенко столкнулись серебристый "Ларгус" и полицейская машина. Мобильный корреспондент сообщает, что в гражданской машине был ребенок. 

пострадал ребенок девочка лет 10-11

сообщает корреспондент

На кадрах видно, что обе машины серьезно пострадали. Разбиты фары, помяты капот и бампер. На асфальте валяются осколки.

На месте работают медики.

Ранее мы сообщали о том, что водитель "Убера" не уступил дорогу мобильной лаборатории.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Птербург/ВК

Все новости района
Теги: дтп новгородская улица , полицейская машина столкнулась
Категории: Лента новостей ДТП Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

5