ДТП на Новгородской улице: полицейская машина врезалась в автомобиль, в котором был ребенок

О пострадавших пока не сообщали.

Вечером 6 сентябяря на перекрестке Новгородской улицы и Моисеенко столкнулись серебристый "Ларгус" и полицейская машина. Мобильный корреспондент сообщает, что в гражданской машине был ребенок.

пострадал ребенок девочка лет 10-11 сообщает корреспондент

На кадрах видно, что обе машины серьезно пострадали. Разбиты фары, помяты капот и бампер. На асфальте валяются осколки.

На месте работают медики.

Ранее мы сообщали о том, что водитель "Убера" не уступил дорогу мобильной лаборатории.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Птербург/ВК