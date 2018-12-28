ДТП Hyundai Solaris и Škoda привело к "мертвой пробке" на пересечении Добролюбова и Провиантской

На место уже прибыла полиция.

На пересечении проспекта Добролюбова и улицы Провиантской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: Hyundai Solaris и Škoda Octavia. Авария сильно осложняет движение другим водителям, в том числе общественному транспорту. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По всей Провиантской улице стоят машины. Также "мертвая" пробка начинает образовываться на проспекте Добролюбова, от Зоологического переулка и перетекает на Кронверкскую набережную, до Западного Адмиралтейского моста.

На место уже прибыла полиция. Сотрудники просят участников аварии освободить проезжую часть для других водителей, но те пока полицейских не слушают и продолжают выяснять отношения.

Фото и видео: PIter.TV; Яндекс.Карты