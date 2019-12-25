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Cуд в Петербурге заключил под стражу фигуранта дела о взятке в 15 млн рублей
Сегодня, 20:51
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Cуд в Петербурге заключил под стражу фигуранта дела о взятке в 15 млн рублей

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Мужчина предполагал, что определенное уголовное дело получится "замять" за деньги.

Стало известно  о том, что суд в Петербурге заключил под стражу фигуранта дела о взятке в 15 млн рублей. Подробности решения Петроградского районного суда приводит 15 ноября объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Отмечается, что мужчина задержан до 13 января 2021 года.

По версии обвинения, Родион Шушаков был посредником в преступной схеме. Отмечается, что он узнал, что в Главке МВД возбудили уголовное дело в отношении одного из сотрудников петербургского банка. Тогда Шушаков попросил другого своего знакомого передать потенциальному "подозреваемому", что дело можно "замять" через выходы на правоохранительные органы. Стоимость – 15 млн рублей. 

Сотрудник банка, которому поступило предложение, обратился в службу безопасности. В минувшую пятницу, 13 ноября, Шушаков оказался задержан и получил 100 тысяч рублей и 14,9 млн "фальшивых".

Ранее мы сообщали о том, что суд арестовал обвиняемых в мошенничестве с квартирами в Петербурге до 11 января.

Фото: Piter.tv

Теги: взятки, петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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