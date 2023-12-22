"По щучьему веленью" — едва ли не самая известная из русских народных сказок.

В Петербурге 8 января завершаются гастроли новогоднего циркового шоу "По щучьему велению" Большого Московского Цирка под руководством братьев Запашных. Всего в концертно-спортивном комплекс "Арена" (бывшая "Сибур Арена") за новогодние каникулы будет показано 20 новогодних спектаклей.

"По щучьему веленью" — едва ли не самая известная из русских народных сказок. Классическая версия в обработке Алексея Толстого — одна из первых книг нашего детства. За волшебным сюжетом с Емелей-дурачком, говорящей щукой и самоходной печкой скрывается множество смыслов, открывать их можно бесконечно и в любом возрасте.

О чем будет эта сказка? Ответ – в новогодней цирковой версии Большого Московского Цирка! Приготовьтесь удивляться, восхищенно ахать и хлопать в ладоши. И в конце обязательно встретиться с Дедом Морозом и Ёлкой!

Фото: ВКонтакте/ Цирковое шоу "По щучьему велению" | СПб