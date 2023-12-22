Симфоническое шоу "Cinema Medley 2: Оппенгеймер"

Шоу "Cinema Medley 2: Оппенгеймер" пройдет 9 марта в концертно-спортивном комплексе "МТС Live Холл". Начало мероприятия в 19:00. Возрастное ограничение 6+

В Северной столице пройдет концерт, где 120 питерских музыкантов исполнят саундтреки кассовых кинолент современности. Вас ждет шоу от большого симфонического оркестра Imperial Orchestra и хора со световыми эффектами.

В программе: "Индиана Джонс"; "Звёздные войны: Мандалорец"; "Трансформеры"; "Джеймс Бонд"; "Marvel Symphony"; "Титаник"; "Властелин колец"; "Голодные игры"; "Очень странные дела"; "Тёмный рыцарь"; "Аватар"; "Последний самурай"; "Терминатор"; "Рокки"; "Оппенгеймер"; "Охотники за приведениями"; "Миссия невыполнима"; "Перл Харбор".

Продолжительность – 3 часа.

Фото: cinemamedley.com