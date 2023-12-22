Симфоническое шоу "Cinema Medley 2: Оппенгеймер"

В Северной столице пройдет концерт, где 120 питерских музыкантов исполнят саундтреки кассовых кинолент современности. Вас ждет шоу от большого симфонического оркестра Imperial Orchestra и хора со световыми эффектами.
В программе: "Индиана Джонс"; "Звёздные войны: Мандалорец"; "Трансформеры"; "Джеймс Бонд"; "Marvel Symphony"; "Титаник"; "Властелин колец"; "Голодные игры"; "Очень странные дела"; "Тёмный рыцарь"; "Аватар"; "Последний самурай"; "Терминатор"; "Рокки"; "Оппенгеймер"; "Охотники за приведениями"; "Миссия невыполнима"; "Перл Харбор".
Продолжительность – 3 часа.
Фото: cinemamedley.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все