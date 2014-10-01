Что такое пандемия. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Добрый день. В эфире Андрей Михайлович Буровский. Ковидный Буровский.

Итак, что же такое пандемия? Дело в том, что когда приходит какая-то беда, тут же появляются кликуши: ах, это уникально, такого никогда не было, впервые в истории человечества, наше поколение самое несчастное! Ну, быть самым несчастным Буратино — это любимая игра российского интеллигента. Любит он биться головой об стенку, завывать, рвать на себе до талии туалета и так далее. Но дело в том, что пандемий в истории человечества было великое множество. И механизм этих пандемий очень понятен.

Везде абсолютно существуют дикие животные, у которых есть заболевания, у всех бактерий происходят мутации. И временами появляются такие виды болезнетворных организмов, микробов, вирусов, что далеко не одно и то же, которые опасны для человека. И эти опасные для человека гады мелкие, невидимые глазу, нападают на ту часть человечества, которая оказывается в очаге, где произошла мутация. Но большую часть своей истории человечество жило очень маленькими коллективами. Вот вдумайтесь: 99% своей истории человек жил маленькими коллективами, по 30-50, максимум по 100 человек. Других людей видели 2-3 раза в году, а, может быть, раз в 2-3 года. Эти крохотные коллективчики могли исчезнуть полностью, могли просто вымереть напрочь без малейших последствий для остального человечества. Охотники не могут жить большими коллективами вместе, им просто не хватит еды. И даже с появлением земледелия, скотоводства, когда коллективы стали большими по-настоящему, в десятки тысяч, сотни тысяч людей, даже в миллионы, эти очаги цивилизации были очень разобщены, люди двигались медленно — со скоростью пешехода.

Великое открытие — колесо. Вот телега, которую тащат быки, движется крайне медленно. То есть, со скоростью такого медленно идущего пешехода. Колесница была потрясающем открытием, но колесница же боевое оружие. Большая часть войска шла пешком. То есть, опять же скорость пешехода. И вот судите сами: есть признаки того, что чума неоднократно косила население центральной Азии. Там она вспыхивает спонтанно — это очаг чумы. Вот современная Монголия, современный Синьцзян в Китае, западные его провинции, не китайские. Но люди, которые заболевали, очень быстро умирали или выздоравливали. Ну, от очагов чумы до границ Китая примерно 1,5 тысячи километров. То есть, грубо говоря, дней 50 шло войско, ехало на колесницах, чтобы потом обрушится в бедный Китай. Даже если были люди больные, доходили только здоровые, умершие уже дойти не могли. Заболевшие попросту умирали или выздоравливали. Но люди ведь придумали сесть на коня. На территории примерно современной Тувы, примерно 11 веков до Рождества Христова, появляется цивилизация всадников. Сначала индоевропейцев, скифов, потом тюрок. Тюркская цивилизация – и сабли, кони, тебенёвки, то есть, когда кони и овцы становятся основой стада. Совершенно другой тип экономики, очень подвижный тип, кочевнический. Теперь войска от границ чудного региона до Китая доходят недели за полторы, даже за неделю, потому что ведь не берут с собой обоза, обоз потащат из Китая награбив. И обрушиваются на Китай уже заболевшие люди. Дальше понятно.

Пандемия чумы идёт по плотно населённому, земледельческому, сравнительно цивилизованному Китаю. А есть ещё Великий шёлковый путь, раньше не было — теперь есть. Чума приходит из Центральной Азии в Среднюю Азию, в Персию, а там и в Византию. Юстинианова чума, шестого века по Рождеству Христову — первая в Европе пандемия чумы, очень страшная. Она рано или поздно затухает, верно. А в 14 веке новый виток "Чёрной смерти", и тоже понятно, как она возникла. Дело в том, что монголы осадили Каффы в Крыму, тогда Каффы владели генуэзцы. В 1346 году дикари из Центральной Азии дохли от чумы, и они решили применить такое бактериологическое оружие: они трупы, умершие от чумы, забрасывали катапультами на территорию Каффы. Ну, люди хоронили эти трупы естественно, хоть это были враги, но осаждённые были христиане, у нас, знаете, такое странное представление о чести, о покойниках, о законах войны. Ну вот они этих дикарей хоронили заброшенных и заболевали чумой. Вспышка чумы в самой Каффе. Ну, дикари убежали в Центральную Азию, там их передохло много. Но три дня по Чёрному морю и мы уже в Константинополе. Чума пошла. Десять дней по морю – и люди уже в Сицилии. Чума пошла и там. Везде вспышка чумы, люди начинают двигаться, и вот начинается пандемия "Чёрная смерть". То есть, люди сначала вскрыли очаг смертельно опасной болезни, а потом сами же его разнесли. Это универсальный, абсолютно везде действующий механизм. То же самое с холерой. Помните "Болдинская осень" Пушкина, когда были приняты абсолютно адекватные меры: людей разобщить, поставить рогатки, и солдаты не пускают людей переходить из одной части страны в другую, чтобы все были разобщены. Ну, кому суждено умереть — умрёт. Ну, хотя бы сосредоточить этих больных в холерных бараках и обеспечить хоть какой-то уровень, ну тогдашней, очень примитивной, медицины. Ну, а дикари, уже русские дикари, они убивали на врачей, потому что они разносят холеру, зверьё тупое. Ну, а Пушкин сидел в Болдино, писал, писал, писал и небось ждал: будет у него холера или нет. К счастью, не было.

Так почему холера то в Европу пришла? Холера всегда была в бассейне Ганга: там, где тропические джунгли. Люди, скопившиеся до линии Ганга, с их очень не гигиеничным погребальным обрядом разносили, но за пределы долины не выходило. А тут, понимаете, проклятые англичане, это всё они виноваты. Они построили железные дороги. А раньше больной или умирал, или выздоравливал пока двигался в другую часть Индии. А теперь он сел на поезд, через сутки он уже в Бомбее, больной, инфицированный. И хлобыстнуло сначала по Индии, а гады колонизаторы, они ещё пакетботы придумали. Садятся уже заболевшие люди на пакетбот, и полный пакетбот больных холерой приходят в Йоханнесбург, приходят в Кейптаун, простите, а оттуда в Йоханнесбург едут очень быстро, приходят в Александрию. Бух, бух, везде вспыхивает холера. От Александрии до Англии плыли примерно 10 дней на пароходике. Готово. Готово, пошла холера. И не забудьте: до появления антибиотиков от неё спасение было очень хилое, только разобщение.

Пандемия — это по-настоящему страшно. И пандемий было много. Не надо рассказывать сказок, что ковид — первая пандемия в истории человечества. Ну не надо врать! Сколько можно! Сколько антиковидников и антипрививочников! Ну сколько можно враньё слушать! В истории человечества было много пандемий. У всех у них одинаковое совершенно происхождение. И все они кончаются тоже одинаково или появляется популяция людей, которые невосприимчивы к этой болезни. Поэтому в разных регионах Земли разные популяции, я не хочу называть их расами, это очень неточно, но эти популяции, которые не восприимчивы к местным болезням, но у которых нет абсолютно никакого иммунитета против болезней из других регионов. Я напомню факт, который не любят говорить политкорректные люди: после открытия Америки умерло примерно 90% индейцев. Писарро так легко завоевал Перу, потому что инки так панически боялись испанцев. Двое испанцев, больных оспой, попали в Перу, и после этого треть населения вымерла. Последствия были такие же, как во время "Чёрной смерти", чумы в Европе. И после этого инки видели европейцев и в панике бежали. Для них европейцы были демонами смерти. Но больше половины испанцев, поселившихся в Перу, умирали от местных болезней. Много позже, в начале 19 века, местные болезни, местной формы лихорадки, ну, так называли их европейцы, выкосили почти всё европейское население и всю французскую армию, посланную против восставших негров-рабов. А местные африканцы и местные индейцы, ну, что называется, не чихнули даже. У них было что-то вроде лёгкого гриппа, а европейцы умирали от этого. Примеры можно приводить долго.

Другой способ, причём более совершенный, это не выращивание популяций, невосприимчивой к болезни, а находить противоядие, вакцину, лекарство. И оно было найдено. Бактериологического происхождения пандемии побеждены. Побеждены раз и навсегда с помощью антибиотиков. Ещё, насколько мне известно, висят мемориальные доски, но не стоят памятника Александру Флемингу, первооткрывателю пенициллина, а ставить нужно ему. Ставить нужно спасителям человечества, а не убийцам. У нас маршалу Жукову, Харрису, великому Бомберу, в Англии стоят памятники. А ставить нужно врачам, Александру Флемингу, например. Это моё мнение, мнение частного лица, можете от него отмахнуться.

Так вот, человечество забыло, что такое пандемия. Потому что уже три поколения как побеждена чума. Ещё в 20-е годы 20 века: и у нас в Азербайджане, и на Дальнем Востоке японцы окружали деревни и истребляли их поголовно, больные чумой. А другого способа не было. Это не было актом страшной жестокости. Это был единственный способ остановить пандемию. Это ужасно, но надо же было как-то бороться с болезнью. А 40-е, 50-е годы ознаменовались тем, что больного можно вылечить. В наше время от чумы умирают первые пятеро, не больше. А потом проклятую болезнь уничтожают. Нет её, сдохли проклятые бациллы. И человечество очень расслабилось. Вот ещё в 90-е годы 19 века мой прадед Эдуард Шмидт в городе Псков умер от оспы. А двери заколотили, окна заколотили, только одно окно оставили для семьи. И моя прабабка Иоганна Шмидт, осталась там с тремя детьми. Трое детей, один был грудничком ещё, старшей девочке 11, Елизавете. Я помню её уже старухой. Родная сестра моего деда. Им так на длинной палке подавай воду и хлеб, но на длинной палке, чтобы не контактировать с ними. А где лежит Эдуард Шмидт, я, если честно, так и не выяснил. Было непонятно абсолютно. То есть, в каком направлении в городе Пскове кланяться его праху. Это совсем недавние времена, это уже в пределах семейной памяти отдельного человека. Это было всего лишь 130 лет назад. Потому что не было лекарств. А теперь, начиная с 40-ых, 50-ых годов, они есть. То есть, вот та же самая чума, она почти не опасна, как же и оспа, и другие мерзости типа холеры. Первые трое умрут, пока не будет поставлен диагноз, а потом задавят. Но появились вирусные заболевания. И сразу давайте я буду и пессимистом, и оптимистом. Пессимистом потому, что вообще инфекционная медицина, занимающаяся этими страшными болезнями, пандемиями, эпидемиями, оказалась в загоне. Она казалась как бы не нужна, уже победили, всё. Враг разбит. Какой смысл держать армию, если враг уничтожен? А теперь появляется другое заболевание, другой класс заболеваний — вирусный. И против них практически нет эффективного средства.

Ковид — это не самое страшное. Ковид — это только так, намёк на то, что может быть. Представьте себе заболевание, которое передаётся быстрее ковида и несёт смерть в 40, 70, в 90% случаев. Я очень не хочу этого, поймите. Я оптимист, я не люблю каркать. Но совершенно не исключаю, что наше поколение, а тем более следующее поколение ещё увидят обезлюдевшие города и трупы на улицах. Это не шутка. Это не будет происками мировой закулисы, это не будет попытками врачей отравить народ. Перестаньте рассказывать глупости. Стыдно слушать. Это будет проявлением совершенно естественного процесса. Мы дальше будем вскрывать очаги заболеваний, человечество и сейчас очень активно тасуется, общается. Мы и дальше будем общаться. В годы моей молодости Южная Америка была как Марс. Там где-то она конечно есть, но что с ней там делается, кто там бывал, непонятно. И мы судили о Южной Америке по книгам Аркадия Фидлера, а он писал про 30-е годы. То есть, мы на полвека отставали от реалий. А сейчас Южную Америку посещает множество россиян: и в Амазонию они едут, и в перуанские города, инков видят, и в Аргентине живут. Я не говорю об эмиграции, я говорю о туристах. Но а эмиграция тоже ведь фактор. И поскольку сейчас существует мощная медицина, то она почти безопасна. Это вам не времена, когда почти половина испанцев, приехавших в Южную Америку, умирали. Но мы вскрываем эти очаги, и мы стремительно разносим болезни, как с ковидом было. Где-то он тлел в Китайской провинции, и никого это не волновало. Но, понимаете, железные дороги и автомобили в Китае тоже есть. И как рвануло. Рвануло мало не показалось. Так же точно можно рвануть с гораздо более опасной болезнью. Если ещё не будет лекарства, надёжного лекарства от вирусных заболеваний, но уже хлобыстнёт болезнь — будет как во времена с "Чёрной смертью". Трупы на улицах, я не шучу.

Когда-то, в конце 14 века, из города Смоленска, где жило 10 тысяч человек, выжили последние трое. Они не могли похоронить других людей, их было трое. Они вышли и ушли навсегда из своего родного города. Какое-то время Смоленск был никем не населён. Такое возможно в наше время. Мы просто привыкли к гораздо большему уровню безопасности. Мы привыкли к тому, что с нами-то ничего не случится, ну подумаешь заболел. Мы будем поносить врачей, сукины мы дети, мы будем ругать современную медицину, но нас спасут, нас вытащат. Ничего с нами ужасного не произойдёт. Извините, трупики ковидных больных я видел своими глазами. Люди умирают в данный момент. И не дай Бог, но вполне возможно, это только начало вирусных пандемий. Истерички будут визжать, обвиняя в этом правительство, цивилизацию, врачей, конечно же, естественно, это они, гады, разносят болезнь. Подонки бывают разные. Я искренне желаю моим слушателям, во-первых, даже перед лицом болезни и смерти не становиться подонками. Не будьте грязными тварями, которые поносят тех, кто спасает вас. Это первое. И второе, помните великолепные слова Эсхила, сказанные 2,5

Здравствуйте, в эфире в очередной раз, ковидный Буровский. Возможно, я еще вернусь к этой теме, в связи с полемикой в Интернете, и проанализирую какие-то происходящие сейчас события. Данную серию выступлений я закрываю, дело в то, что я хочу выступить в роли предсказателя. Наши бравые антипрививочники много интересного предсказывают, может быть они противоречат сами себе: одни говорят о том, что мы станем роботы, когда нам сделают прививки, соответственно, нас превращают в рабов мирового правительства и всемирной организации здравоохранения, другие говорят, что мы все умрем, кому сделают прививки, и осенью начнется массовая смертность, третьи говорят, что начнется массовая депортация непривитых – Павленко обэтом очень пылко говорит, то есть правительство готово уничтожить всех, кто не привит, а следовательно, не чипирован и не подчиняется мировому правительству. Предсказания у другого ужаснее. Вообще предсказывать – довольно сомнительное занятие. Я напомню три очень интересных предсказания: первое, одного из апостолов – первый век по Рождеству Христову: "Истина глаголю вам, те, кто помоложе стоят и слушают здесь, не только приуготовятся к Царствию Божию на земле, но и будут жить при нем, (в другой версии перевода: "И узрят его воочию"); 1920 год – выступление гунявого Ленина на третьем съезде ВЛКСМ: "Товарищи, те из вас, кто не только будет участвовать в строительстве коммунизма, но и будет жить при нем", - замечательные слова, правда? То есть люди, рождения 1900 -1905 года у нас, оказывается, уже при коммунизме живут, да еще и в Царствие Божием. А третье предсказание плешивого Хрущека, он сказал, что в 1980 году начнется практический коммунизм: часть лекарств, часть продовольствия будет бесплатными, и страна – Советский Союз войдет в коммунистическое завтра. Так, что, ребята, мы уже дважды живем с вами в коммунизме, да еще и в Царствие Божием на земле, чего нам еще надо? А если серьёзно, предсказания – штука опасная. И антиковидники, антипрививочники, противореча друг другу, дружно уверяют, вакцины – величайший вред - осенью начнется полный кошмар. То ли всех непривитых вывезут, как думает Павленко, на смерть в конкреционные лагеря, то ли все они умрут, которые завирусованы, то есть которым сделаны прививки, и конечно же, на нашу свободу наступят – это любые идеи Черниховской, о том, что тряпкина физиономия, ее слова, иглоукалывание – прививки – это страшное нарушение прав человека, то есть ограничивают их со страшной силой. Странное дело, я думаю, на теле этой дамы есть следы нескольких прививок, и пока она в робота вроде не превратилась. Вообще, странная логика. Дело в том, что множество людей моего поколения получили ряд прививок, в том числе от полиомиелита, и никто вроде бы не помер. На поколение позже были другие более разнообразные вакцинации, в частности, от кори – детская, совершенно, вакцина она оказывается уменьшает процент заболевших ковидом. И те, кто получил эту вакцину в свое время, они легче переносят ковид, так мимоходом – это любопытный факт. Так, я обещал быть предсказателем, я тоже им буду, не хуже апостолов, не хуже Ленина, и уж тем более не хуже наших психопатов, орущих долой вакцину. Осенью действительно станет хуже, чем сейчас. Да, будет тяжело, да, многие умрут. С появлением каждого нового штампа, индийского или какого другого, а новые штампы – скорее всего будут. И да, будет выше смертность. Смертность будет велика во всех группах населения, в том числе и у привитых. Но во всех группах населения, при сравнимых показателях, одинакового возраста, с одинаковыми хроническими заболеваниями – среди привитых покойничков будет гораздо меньше, чем среди не привитых. Подчеркиваю, если сравнивать людей, одинакового возраста и одинакового состояния исходного здоровья. Антиковидники, антипрививочники сравнивают бесчестно – они врут. Это, все-таки, не хорошо с их стороны. Лично меня мама учила, что врать стыдно. А почему им не стыдно, я не понимаю. Они сравнивают, в Великобритании процент провакцинированных заболевших, но в Британии же вакцинированы, в первую очередь, люди с хроническими заболеваниями, старше

пятидесяти лет. Это первый этап массовой вакцинации. То есть людей, которые находятся в зоне риска они сравнивают с теми, кто в зоне риска не находится. Это то же самое, что сравнивать смертность 60-70-ти летних, со смертностью 20-40 летних. Разумеется, при прочих равных, в группе более молодых людей, она будет ниже. Да, с тем же успехом, инфарктов и инсультов, от других серьёзных заболеваний, конечно, пожилые будут умирать чаще. Должен же человек от чего-то умирать, в конце концов? А если брать статистику корректную, и если не врать, господа, предсказание мое очень простое: в равных группах одинаковых по состоянию здоровья, смертность, среди вакцинированных будет намного ниже. И еще предсказание, если в любой стране и в любом регионе, процент вакцинированных поднимится до 70-ти процентов, то ковид остановится. Вот и все, предсказание я сделал. И предупреждаю, я буду очень жестоким человеком, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря минимум трижды я выйду в эфир, напомню поименно назову. Окуну вас в собственное вранье, чтобы страна знала своих героев, чтобы люди меньше верили вралям. 1 октября подведем первый итог.

Всем согражданам желаю, во-первых, счастливой и быстрой вакцинации, я хочу, чтобы вы жили, вы мой народ, и другого у меня нет. Вы сколько угодно можете орать, что я потомок прибалтийских немцев, но я русский интеллигент и живу здесь, и что с этим можно пописать. Постарайтесь выжить, это важно и для вас и для всего человечества.

тысячи лет назад: в мире много сил великих — горы, море и приливы, но сильнее человека нет на свете ничего. Мы, развивая цивилизацию своими коммуникациями, порождаем пандемии. Мы же их победим. Ковид будет побеждён! Эта сволочь будет знать своё место! И любая другая болезнь, сколько бы людей ни умерло из-за неё, будет побеждена. Пандемия — это война. Война с убитыми и ранеными. Я, видимо, в роли тяжелораненого, раз я остался жив. А кому-то повезло ещё меньше. Но мы эту сволочь победим! Мы привыкли, что война ведётся между людьми, слава тебе, Господи, это война не людей между собой, а война людей с вирусами. Но мы — люди, и сильнее нас нет ничего. Мы — вершина эволюции. Об этом ещё поговорим отдельно. Мы победим тебя, вирус! Мы загоним тебя в пробирки и истребим тебя. И ты не будешь нас убивать. Я желаю вам чётко это помнить, даже если вам не повезёт. До свидания.