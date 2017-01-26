Члена петербургской ОПГ экстрадируют в Россию из Румынии спустя 10 лет

Гуцу объявили в международный розыск еще 18 марта 2011 года.

В Россию экстрадируют 49-летнего Сергей Гуцу. Его обвиняют в убийстве, бандитизме, разбое и других преступлениях. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Гуцу объявили в международный розыск еще 18 марта 2011 года. Следствие считает, что он являлся членом преступной группировки, созданной в 2009 году Петром Бобровничим. В нее также вошли Антон Ильющенко, Дмитрий Абраменко, Михаил Сланин, а также Феликс Старосельский.

У банды было огнестрельное оружие, автомобили, черная униформа, шапки-маски, а также наручники и спортивная 32-килограммовая гиря для удержания потерпевших. На ее счету убийство предпринимателя, три эпизода похищений людей, два вымогательства имущества и денег на общую сумму около 1 млн, а также разбойное нападение.

Ранее Горсуд Петербурга приговорил Абраменко, Ильющенко, Сланина и Старосельского к различным срокам лишения свободы. Бобровничий скончался от заболевания в Аргентине в 2012 году. Гуцу поместят в следственный изолятор, поскольку ранее его заключили под стражу заочно.

Ранее участникам "ювелирной" банды огласили приговор в Петербурге. Евгений Киселев, которого следствие сочло одним из лидеров группы, получил 14,5 лет и штраф в 200 тысяч рублей, Артем Тимофеев и Алексей Переверзев — по 11,5 лет, Владимир Макаров — 12,5 лет, Константин Васильев — 12 лет, Николай Шульгин — 10 лет и два месяца, Дмитрий Павленко — 10 лет и 10 месяцев, Петр Бабушкин — 13,5 лет и штраф в 200 тысяч рублей, Закир Асадуллаев — 8,5 лет, а Юрий Григоренков — 8 лет и два месяца, был взят под стражу в зале суда.

Фото: Piter.tv

