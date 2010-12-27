Члены ИГ хотели устроить теракт на концерте Киркорова

Члены махачкалинской ячейки ИГ планировали совершить теракт на концерте Киркорова

14 октября в Москве были задержаны члены группировки ИГИЛ (Запрещенной в России организации). В их планах была организация теракта на концерте Филиппа Киркорова 6 июля в Махачкале, сообщает источник РБК.

Задержанные планировали провести атаку с использованием трех самодельных взрывных устройств, но реализовать задуманное не удалось. Причина изменения планов террористов не известна. Сообщается, что в этот же день, 6 июля, глава ячейки Габибула Халдузов предложил двум боевикам совершить нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД в парке 50-летия Октября.

Участники взяли с собой два ножа и топор, но после длительной слежки за сотрудниками полиции, члены ячейки так и не смогли реализовать свой план, так как вокруг было скопление людей.

По данным антитеррористического комитета (НАК), все задержанные являются выходками из Дагестана. Работали на стройке в Махачкале, а в июне через интернет присягнули главарю ИГ.

Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"