Член ВГА Рогов: девочка, пострадавшая в Мелитополе, шла в школу мимо здания, где был взрыв

Чиновник сообщил о том, что при взрыве пострадали шесть местных жителей.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о том, что девочка, пострадавшая в Мелитополе, шла в школу мимо здания, где был взрыв. Соответствующей информацией эксперт поделился в эфире проекта "Соловьев Live". Он раскрыл подробности вчерашнего взрыва, произошедшего вблизи телецентра и жилых домов.

Власти города считают, что неизвестные преступники подорвали автомобиль во вторник в 8:40 утра. Пожар вспыхнул в непосредственной близости от здания медиахолдинга "ЗаМедиа". Взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пострадали пять человек, одного из пациентов пришлось госпитализировать.

Шесть человек ранены, среди них ребенок - 12-летняя девочка, которая просто шла в школу, причем находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва. Владимир Рогов, член ВГА Запорожья

Рогов заявил о перегруппировке сил ВСУ на Запорожском направлении для атаки на Васильевку.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live