Член ВГА Рогов: девочка, пострадавшая в Мелитополе, шла в школу мимо здания, где был взрыв

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о том, что девочка, пострадавшая в Мелитополе, шла в школу мимо здания, где был взрыв. Соответствующей информацией эксперт поделился в эфире проекта "Соловьев Live". Он раскрыл подробности вчерашнего взрыва, произошедшего вблизи телецентра и жилых домов.
Власти города считают, что неизвестные преступники подорвали автомобиль во вторник в 8:40 утра. Пожар вспыхнул в непосредственной близости от здания медиахолдинга "ЗаМедиа". Взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пострадали пять человек, одного из пациентов пришлось госпитализировать.
Шесть человек ранены, среди них ребенок - 12-летняя девочка, которая просто шла в школу, причем находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва.
Владимир Рогов, член ВГА Запорожья
Рогов заявил о перегруппировке сил ВСУ на Запорожском направлении для атаки на Васильевку.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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