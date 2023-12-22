Чисто семейное дело

На большой сцене театра покажут пьесу про жен, любовниц, ошибки молодости и взрослых детей.
Однажды в жизни успешного врача Дэвида Мортимера появляется молодой человек, который представляется его сыном. Юноша объясняет отцу, что ошибки молодости не прошли даром. Проблема в том, что у главного героя уже есть жена, с которой он много лет вместе. Чтобы сохранить семью, служебное положение и карьеру, богатому врачу придется что-то придумать… Но спрятать взрослого сына так просто нельзя!
Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском
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