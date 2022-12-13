Чистая прибыль Сбера за 2022 год по МСФО составила 270,5 млрд рублей

Сбербанк публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.

2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции. Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн рублей кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки. Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока – 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам. Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец 2022 года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) – 40,9 млн человек, а DAU/MAU – выше 50%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.

Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.

Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года (+1,8 млн с начала 2022 года).

– Подписка СберПрайм+, благодаря широкому наполнению финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые востребованы клиентами, признана на рынке РФ лидером по наполнению подписки2.

– Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста – число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 млн подписчиков.

Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.

– В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России. С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

– Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% г/г на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

– Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.

– Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay. В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система "Оплата одним взглядом" и онлайн-оплата в интернет-магазинах.

– Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира6.

– Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций (+45% г/г) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:

– проведен глубокий анализ реализуемых проектов с жесткой приоритизацией наиболее критичных инициатив;

– сокращены инвестиции во внешние IT- сервисы и решения;

– в 2022 году изменился периметр Группы вследствие продажи, закрытия, а также трансформации ряда совместных бизнесов.

В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.

За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.

– В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню.

– Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 п.п. к прошлому году.

Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.

– За год Сбер выдал более 2,5 трлн руб. ипотечных и 2 трлн руб. потребительских кредитов.

– Ипотечный портфель вырос на 17,7% с начала года до 7,5 трлн руб. при наличии широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ. Доля рынка осталась на высоком уровне, составив 53,8% на конец года.

– Льготные программы кредитования пользовались повышенным спросом у наших клиентов: более 560 млрд руб. выдано по программе "Господдержка - 2020", 350 млрд руб. — по "Семейной ипотеке", почти 90 млрд руб. — по "Сельской ипотеке" и "Дальневосточной ипотеке".

– В ноябре 2022 года Сбер одержал победу в номинации "Лучший цифровой ипотечный сервис"2.

– Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года.

– Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:

кредит с рекордно низкой ставкой от 4% годовых в первый месяц;

кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.

– Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 п.п. за год.

– Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раза за год.

Кредитная карта Сбера признана самой выгодной в России2 в 2022 году.

Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46,4% на 1 января 2023 года, прибавив 2,6 п.п. за год.

Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.

– Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.

– За год было выдано более 15 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.

– Кредитный портфель финансирования строительства жилья увеличился в 1,7 раза с начала года и превысил 3 трлн руб.

– На конец года 78% решений по краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается по технологии "Онлайн кредитование".

– Кредитный портфель компаний малого и среднего предпринимательства9 в Сбере превысил 4,4 трлн руб. на конец года. Доля рынка за год выросла на 5,2 п.п. до 46,4%.

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.

– Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза – клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн руб.

– Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года (+1,9 п.п.).

Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 б.п. по сравнению с началом года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 п.п. за год.

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5,4 трлн руб. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.

За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 п.п. до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 п.п. до 15,7%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.

Технологическое лидерство

Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.

– На основе инструментов Platform V были разработаны технологические решения для замещения иностранных вендоров не только в Банке, но и в крупнейших российских компаниях.

– По итогам 2022 года Сбер достиг цели Стратегии 2023 по миграции на собственную технологическую платформу – Platform V – 80% критического ИТ-ландшафта переведено в целевое состояние.

– В целях обеспечения бесперебойной работы с данными Сбер осуществил миграцию ~90% сервисов на технологический стек собственной разработки и отказался от сторонних решений.

– Переход также позволил снизить стоимость хранения данных в 1,9 раза в пересчете на 1 Тб.

– Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн, при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.

– Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 15,7 млн человек в СберБанк-Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.

– В 2022 году Сбер продолжал расширять линейку новых продуктов и инструментов:

– В 2022 году сервис видеоконференций Jazz стал доступен для рынка. Во встречах могут принимать участие до 200 человек, присоединиться можно с десктоп-версии, мобильного приложения или умного устройства.

– В начале 2023 года была запущена умная медиаколонка SberBoom с голосовым ассистентом Салют, детектором шума, объёмным звуком на 360°, возможностью объединять несколько колонок в стереопару и компактная версия SberBoom Mini.

Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.

– Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб.

– Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс.

– Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту "AI Journey 2022" объединила ведущих исследователей и разработчиков уже в седьмой раз и набрала более 55 млн просмотров из 180 стран мира.

ESG

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:

– образовательные проекты, включая школьный акселератор SberZ и портал о финансовой грамотности "СберСова", который получил награду в номинации "ESG-инновация года";

– проекты по устойчивому развитию регионов: адресное решение по ESG-трансформации регионов с учетом индивидуального профиля и уровня развития;

– в рамках развития платформы для вовлечения широкого круга участников в ESG-повестку "Сберегаем вместе" было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.

– Более 18 тыс. человек стали участниками волонтерского движения Сбера.

– 85% сотрудников Сбера прошли обучение по ESG.

– На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.

– Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.

1 Включает данные по прекращенной деятельности.

2 По данным исследования Frank RG.

3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

6 По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.

7 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

8 По данным Управленческого учета.

9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.

10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).

Фото: Piter.tv