На начало 2026 года в распоряжении погранслужбы ФСБ было 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд.

Число запретов на выезд за рубеж для россиян выросло более чем на 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что на начало 2026 года в распоряжении погранслужбы ФСБ было 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу. В начале 2025-го показатель составлял 6,3 млн запретов. Темпы роста их запретов стали рекордными с 2019 года.

По закону приставы могут ограничивать выезд при задолженности по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. рублей. Однако нынешняя статистика также фиксирует рост дисциплины среди должников. В 2025 году они полностью погасили долги по 1,86 млн производств.

