Число закрытий кафе и ресторанов на ключевых улицах Петербурга выросло на 48%

Темп закрытий превышает открытия в полтора раза.

С начала 2025 года количество закрытий ресторанов, кафе и магазинов на ключевых торговых коридорах Санкт-Петербурга превысило число открытий на 48%, следует из исследования консалтинговой компании Nikoliers.

По данным экспертов, на шести основных магистралях — Старо-Невском и Невском проспектах, улицах Рубинштейна и Большой Морской, Большом проспекте Петроградской стороны и Большой Конюшенной — закрылось 68 заведений, тогда как открылось только 46. В первом полугодии показатель превышения закрытий над открытиями составлял 36%.

Сектор стрит-ретейла продолжает сокращаться: в 2025 году новые рестораны и кафе составляют 30% от общего числа открытых объектов, в 2024 году этот показатель был 38%, а в 2023 году — 44%. За первые 9 месяцев 2025 года количество открытий упало в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Специалисты Nikoliers отмечают, что тренд на сокращение новых заведений на главных туристических улицах Петербурга продолжается несколько лет.

Ранее из петербургского реестра ресторанов исключили 40 заведений общепита.

Фото: freepik (evening_tao)