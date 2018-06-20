К концу 2019 года ГИБДД планирует значительно усложнить теоритический экзамен по вождению

В билете появится до 50 задач, которые разделят по категориям.

В 2019 году будет усложнен теоритический экзамен на права. Госавтоинспекция планирует вдвое увеличить количество вопросов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела организации региональной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

Предполагается, что помимо увеличения вопросов, каждому из них присвоят определенное количество баллов. Они будут зависеть от степени значимости задания. К концу года в билете может оказаться 50 задач с делением по категориям транспортных средств. По словам Гилякова, такие действия необходимы для того, чтобы будущие водители думали над заданиями, а не зазубривали билеты.

Вопрос о порядке приема теоритического экзамена пока только прорабатывается. В полной мере изменения могут вступить в силу в 2020 году.

Видео: Piter.tv ; Autoprava