Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, двое людей скончались, трое находятся в тяжелом состоянии, двенадцать - в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым оказали помощь амбулаторно.

Напомним, что трагедия произошла около торгового центра "Галерея Чижова". На остановке общественного транспорта взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Пострадавшими считаются 17 человек, еще две женщины погибли. СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело. В Национальном антитеррористическом комитете отрабатывают все версии произошедшего.

Видео: Telegram / LIFE SHOT, Baza