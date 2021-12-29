Число посетителей в кафе и ресторанах Петербурга резко сократилось из-за QR-кодов

Трафик уменьшился на 30-70%.

Временные ограничения по длительности работы и QR-коды обвалили трафик петербургских ресторанов и кафе. Число посетителей в заведениях общепита в конце января-начале февраля 2022 года уменьшилось на 30-70%. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Рестораторы заявили, что коронавирусные ограничения сильно давят на них. Некоторым приходится закрывать свои заведения и выставлять на продажу.

Конкуренцию Петербургу составляет Ленобласть, где нет таких жестких мер. Сегодня многие, особенно семьи с детьми, предпочитают отдохнуть и поесть в соседнем регионе.

Эксперты рынка пока не видят тенденции к улучшению ситуации. Растет лишь спрос на доставку, а бронирование столиков популярностью не пользуется. Даже на 14 февраля, когда в ресторанах бывает обычно аншлаг, остается много свободных мест.

Ранее мы писали, что бизнесмены Петербурга обжалуют в суде ковидные ограничения Беглова.

Фото: pexels.com