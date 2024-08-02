Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Минздрав рассказал о 20 пострадавших в Свердловской области.

Количество погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился жилой многоэтажный дом, выросло до четырех. К текущему моменту российские спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС страны. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. В результате обрушения части дома пострадавшими считаются 20 человек, среди которых девять несовершеннолетних.. Об этом сообщили журналистам через Telegram-канал сотрудники Минздрава по Свердловской области.

Известно, силами территориального центра медицины катастроф в профильные медучреждения Екатеринбурга доставлены три ребенка и два взрослых. От госпитализации отказались еще пять человек. Всем им была оказана медицинская помощь амбулаторно. Также в детскую городскую больницу доставлена девочка, которая остается в тяжелом состоянии.

Напомним, что два подъезда пятиэтажного здания обрушились в Нижнем Тагиле в четверг, 1 августа, из-за взрыва газовоздушной смеси. Ранее министр по здравоохранению Михаил Мурашко уведомил общественность о том, что после трагедии 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших медики оценивают как тяжелое. В Дзержинском районе после происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. Из пострадавшего и соседних домов эксперты эвакуировали 70 жильцов. Они находятся в пункте временного размещения. Следственный комитет РЫ возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также прокуратура проверяет организацию, которая обслуживала газовое оборудование на объекте.

В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме обрушился подъезд.

Фото и видео: ГУ МЧС России