Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку туристов увеличилось до шести

Туристы погибли на высоте около 4 150 метров.

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка туристов увеличилось до шести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Ранее в СМИ сообщалось о пяти погибших в результате происшествия на Камчатке. Позже стало известно, что скончался еще один человек, который находился без сознания.

Инцидент произошел 3 сентября. Группа из 10 туристов и двух гидов в конце августа отправилась в поход. Девять из них начали восхождение на Ключевскую Сопку. Туристы погибли на высоте около 4 150 метров. На место происшествия прибыл вертолет Центра медицины катастроф с региональными спасателями на борту.

Ранее мы сообщали, что петербуржец погиб во время похода на вулкан Ключевская Сопка.

Видео: Telegram / SHOT