В координационном совете оценили показатели ежедневного мониторинга на текущий момент.

Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге увеличилось на 87%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 6 февраля число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 2466 человек. Неделю назад, 30 января, это число составило 1314 человек – рост показателя составил 87,67%.

Однако снижение показало число поступлений пациентов в стационары и общее суточное число взятых проб ПЦР на SARS-CoV-2.

Сегодня на фоне снижения количества активных больных, наблюдаемых в стационарах и поликлиниках, и уменьшения числа госпитализаций отмечается увеличение регистрации в медорганизациях лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с прошлой субботой. Вместе с тем, количество поступлений пациентов в стационары и общее суточное число взятых проб ПЦР на SARS-CoV-2 в сравнении с прошлой субботой, показали снижение соответственно на 21,6% и 12,1%. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv