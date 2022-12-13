Число контейнерных поездов с Дальнего Востока хотят увеличить до 5 пар в сутки в феврале

В Минтрансе оценили доступность контейнерных перевозок в ДФО.

Российский министр по транспортному развитию Виталий Савельев рассказал том, что количество контейнерных поездов с полувагонами, движущихся с Дальнего Востока, власти страны хотят увеличить до пяти пар ежесуточно в феврале текущего года. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном заседании кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина. Эксперт заметил, что за ноябрь 2022 года подобных поездов было направлено 43 единицы.

А в декабре уже 121 поезд, то есть около 4 поездов ежесуточно. И мы планируем довести число поездов до пяти в феврале месяце. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Савельев: стоимость авиабилетов в России в 2022 году не выросла.

Фото и видео: Правительство России