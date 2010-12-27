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За последние пять лет в Петербурге в 1,7 раза сократилось число детей-сирот
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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За последние пять лет в Петербурге в 1,7 раза сократилось число детей-сирот

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Чиновники Петербурга на заседании обсудили ситуацию с детьми-сиротами города.

Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил снижение количества детей-сирот в городе. По словам политика, за последние пять лет число детей, лишенных семьи, сократилось в 1,7 раза. Такая статистика привела к закрытию семи детских домов и приютов в регионе. Информация стала известна в ходе заседания координационного совета по вопросам социальной защиты и попечительства. 
 
Представители собрания заметили, что в Северной столице по-прежнему актуальна проблема по усыновлению детей, старше семи лет, а также инвалидов и тех, у кого есть братья и сестры. 
 
Отметим,что ежегодно в городе на Неве увеличивается число семей, которые становятся в очередь, чтобы принять ребенка из детского дома. Вместе с этим растет количество организаций, помогающих подготовить родителей к усыновлению. 
Теги: георгий полтавченко , дети-сироты , детские дома , приюты , соцзащита , усыновление
Категории: Новости СПб

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