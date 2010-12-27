За последние пять лет в Петербурге в 1,7 раза сократилось число детей-сирот

Чиновники Петербурга на заседании обсудили ситуацию с детьми-сиротами города.

Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил снижение количества детей-сирот в городе. По словам политика, за последние пять лет число детей, лишенных семьи, сократилось в 1,7 раза. Такая статистика привела к закрытию семи детских домов и приютов в регионе. Информация стала известна в ходе заседания координационного совета по вопросам социальной защиты и попечительства.

Представители собрания заметили, что в Северной столице по-прежнему актуальна проблема по усыновлению детей, старше семи лет, а также инвалидов и тех, у кого есть братья и сестры.

Отметим,что ежегодно в городе на Неве увеличивается число семей, которые становятся в очередь, чтобы принять ребенка из детского дома. Вместе с этим растет количество организаций, помогающих подготовить родителей к усыновлению.