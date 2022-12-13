Число ДТП по вине водителей городского транспорта Петербурга уменьшились на 25%

По словам Беглова, это произошло в том числе благодаря транспортной реформе.

Стало известно, что количество ДТП по вине водителей городского транспорта Петербурга сократилось на 25%, а число пострадавших в них – на 20%. Об этом заявил губернатор города Беглов 26 апреля.

По словам Беглова, это произошло в том числе благодаря транспортной реформе. Он добавил, что "маршруток, которые морально устарели, были не безопасны и не решали задачи социальной поддержки граждан, просто нет".

Ранее на Энтузиастов школьнику зажало руку в дверях автобуса. Среди пассажиров автобуса был медик, который осмотрел ребенка.

Фото: Piter.tv

