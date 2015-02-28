Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

Ири на Волк рассказала о незаконном обороте компании в размере 1,5 млрд рублей.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность по Москве. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что по подозрению в криминальных эпизодах задержаны четверо молодых людей. Согласно предварительным сведениям, в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались юридические лица, которые намеревались скрыть свою работу от налоговых органов.

Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%. пресс-служба МВД РФ

Оборот от нелегального бизнеса составил свыше полутора миллиарда рублей, а доход участников преступной группы превысил 300 миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. В настоящее время фигурантам расследования предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа