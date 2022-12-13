Четыре операции, неожиданный диагноз и вера врачей: история болезни 34-летнего Андрея из Ленинградской области

В пятницу, 14 апреля, в 15:40 смотрите премьерный выпуск проекта "Врачи" на ТВ-3. Новый выпуск покажет историю Андрея Киселёва, который никогда не жаловался на здоровье, но неожиданно для всех был вынужден перенести четыре опасные операции.

Зимой 2021 года 34-летний Андрей Киселёв почувствовал резкую боль в животе. Он уже много лет не был на больничном, поэтому решил не обращаться к специалисту и лечиться таблетками от гастрита. Но его состояние только ухудшалось, поэтому через несколько дней Андрей поехал в больницу, где ему поставили диагноз – аппендицит. После успешной операции мужчине стало только хуже, а врачи не могли понять, что же происходит с пациентом. Посовещавшись, хирурги решили пойти на крайнюю меру – провести диагностическую полостную операцию, чтобы выявить очаг заражения и экстренно предпринять меры по спасению мужчины. Семья Андрея была против такого серьезного вмешательства, но врачи больницы были уверены – они точно смогут спасти мужчину.

У больного было подозрение на панкреатит, потому что больной не соблюдал диету. также думали, что может быть непроходимость, энтероколит, было очень много причин. Магомед Малачев, врач-хирург ГБУЗ ЛО Кировская клиническая межрайонная больница

Хирурги, проводившие вторую операцию, были шокированы увиденным – у Андрея образовался крупный тромб в брыжеечной артерии, который перекрыл доступ крови и кислорода к кишечнику, где уже начался сильный некроз. Обычно такой диагноз ставят пожилым людям, но ситуация 34-летнего мужчины была по-настоящему уникальной. После этой операции по плану медиков нужно было провести ещё одну, завершающую.

Пошли отсевы и в лёгкие, и в конечности, с плевритом и тромбофлебитом. Начался отёк конечностей и могло начаться худшее осложнение, ведь врачи не могут видеть на какие десятые доли забиты сосуды. Абдурахман Изудинов, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ ЛО Кировская клиническая межрайонная больница

В преддверии Нового Года Андрея перевели из реанимации в обычную палату, и его семья оставила всё плохое в прошлом, но состояние больного снова начало ухудшаться. Медики уже не знали, что ещё могло произойти с мужчиной, ведь они обследовали весь организм и больше не видели никаких нарушений…

Продолжение этой уникальной истории спасения смотрите в новом выпуске документального проекта "Врачи" уже на этой неделе. Сложнейшие операции, опасные травмы и редкие заболевания – невыдуманные рассказы о чудесах медицины и настоящих врачах-героях в нашей российской реальности. Новые серии второго сезона документального проекта "Врачи" выходят каждую пятницу в 15:40 на ТВ-3.

"Врачи" – обладатель премии форума "Лучшие социальные проекты России" (2021) в номинации "Социально ответственные СМИ".

Фото: ТВ-3