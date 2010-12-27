Четыре литра вина и две бутылки водки выкрали из машины у Крематория

Ущерб составил около 75 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Возле петербургского Крематория "обчистили" автомобиль с алкоголем для поминок. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", автомобиль Nissan Juke 1 марта около 14 часов вскрыли на парковке крематория на Шафировском проспекте. Как рассказала 27-летняя владелица авто, она обнаружила разбитое стекло задней двери.

Хозяйка иномарки не досчиталась четырех литров вина, двух бутылок водки, макбука, жесткого диска, двух кошельков, женской сумки и мужского делового портфеля, мобильного телефона и наушников, а также очков для зрения. Общий ущерб составил 73 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.