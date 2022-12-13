Четыре автобусных маршрута будут работать в ночь с 20 на 21 мая в Петербурге

Проездными билетами станут билеты "Ночи музеев".

Участники акции "Ночь музеев" в Петербурге в ночь с 20 на 21 мая могут воспользоваться четырьмя специальными автобусными маршрутами. Они будут курсировать по городу с 23:00 субботы, 20 мая, до 06:00 воскресенья, 21 мая. Проездными билетами станут билеты "Ночи музеев", пишут в пресс-службе Смольного.

Все маршруты пересекаются на Исаакиевской площади, у Александровского сада. Автобусы будут делать остановки только у музеев, которые участвуют в акции.

Маршрут "Центр-1": автобус отправится от Исаакиевской площади до проспекта Стачек. На нем можно добраться до Военно-морского музея, Музея железных дорог России, усадьбы княгини Дашковой и других.

Маршрут "Центр-2": он свяжет Исаакиевскую площадь и Шпалерную улицу. Участники могут добраться до Военно-медицинского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея "Вселенная Воды" и т.д.

Маршрут "Центр-3": автобус поедет от Исаакиевской площади до площади Александра Невского. Автобусы будут останавливаться у Музея городской скульптуры, Музея театрального и музыкального искусства, Центра Михаила Шемякина.

Маршрут 4: "Васильевский остров — Петроградская сторона" станет самым протяженным. Пассажиры смогут доехать на автобусах до Музея почвоведения, Музея Академии художеств, Музея петербургского авангарда, Планетария и других культурных локаций.

Ранее Piter.tv публиковал статью о том, куда можно сходить на "Ночи музеев".

Фото: Piter.tv

