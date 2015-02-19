Чернышенко: в ближайшие три года в России построят 370 спортивных площадок

Вице-премьер РФ рассказал о планах по строительству спортивных объектов по стране.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в ближайшие три года в России построят 370 спортивных площадок. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками открытой встречи правительства с представителями профильного направления. Эксперт уточнил, что на реализацию данной государственной программы будет направлено свыше 12 млрд рублей.

Мы не останавливаем строительство объектов, корректируется цена, но мы стимулируем субъекты, чтобы они запускали новые спортивные объекты. Сейчас тот самый случай, когда нужно, чтобы мы существующую инфраструктуру довели до необходимых параметров и построили ту, которой не хватает.. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Руководитель направления подчеркнул коллегам, что кабинет министров проиндексировал объем выделяемых денежных средств для субъектов. Все они получат трансферы более 1 млрд рублей на закупку спортивного оборудования.

Чернышенко: спорт должен оставаться вне политики.

Фото и видео: Правительство России