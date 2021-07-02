Тренер сборной РФ по футболу сообщил, что ему не нравилось во время работы со спортсменами.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что футболистам из команды порой стоит быть хулиганами. Такое заявление специалист сделал во время пресс-конференции. Тренер заявил, что слегка недоволен тем, что спортсмены слишком четко выполняли распорядок при подготовке к чемпионату Европы.

Во время чемпионата Европы у меня не было претензий к игрокам, - сказал Черчесов. - У меня только одно замечание, которому они, возможно, сейчас удивятся. Никто из них даже ни разу не опоздал, не было повода для внутреннего конфликта. Думал, может специально организовать его. Станислав Черчесов, главный тренер сборной РФ

По мнению профессионала, российские футболисты оказались слишком воспитанными, но иногда в жизни нужно быть немного хулиганами.

Черчесов сравнил нюансы подготовки к чемпионатам мира и Европы.

Видео: Пресс-центр "Россия сегодня"