Театр Приют комедианта, в 19.00.

Обычный полицейский участок. Задержанный — молодой человек (лет тридцати) житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна — трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка всё равно устраивают ему эмоциональный допрос, угрожают подбросить наркотики или пару "висяков", чтобы улучшить показатели. Типичная ситуация из криминальных сводок и детективных сериалов... но стоит ли так недооценивать родную полицию?

Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии: его цель — заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь. Сами полицейские примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией — объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового жителя московского спального района.

Это спектакль для тех, кто постоянно чем-то недоволен — сырым климатом, скучной работой, безучастным мужем или женой, унылой жизнью. Возможно, именно им стоит побывать в том самом отделении полиции, куда попал "Человек из Подольска".



Фото: Приют комедианта