Чавушоглу назвал продуктивными переговоры с Лавровым в Анкаре

Глава МИД Турции рассказал, о чем общался с российским министром Лавровым.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу назвал продуктивными переговоры с Сергеем Лавровым в Анкаре. Такую информацию чиновник предоставил журналистам по завершению общения с российским коллегой. Стороны поднимали как региональные вопросы, так и тему украинского кризиса, экономическое сотрудничество.

Мевлют Чавушоглу заметил, что Анкара готова организовать в Стамбуле встречу делегатов из России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна из украинских морских портов. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона считает возможным возобновление мирных переговоров по конфликту. Также МИД Турции считает реалистичной идею формирования безопасного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

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Фото и видео: МИД России

