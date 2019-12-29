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Частота полетов в Италию на самолетах "Победы" сократится в ближайшие месяцы почти на 40%
Сегодня, 21:31
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Частота полетов в Италию на самолетах "Победы" сократится в ближайшие месяцы почти на 40%

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В связи с этим часть рейсов отменили.

Лоукостер "Победа", принадлежащий "Аэрофлоту", сократил количество рейсов в Италию в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. 

Спрос на перелеты в Италию в марте-апреле этого года упал на 39%. Теперь рейсы из Москвы на мартовский период в Бергамо будут летать только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. В Рим вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в Тревизо и Римини — по субботам, а в Пизу — по воскресеньям. 

В расписании авиаперевозчика сохранились только рейсы с очень высокой нагрузкой, отметил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. 

Напомним, на данный момент Италия является одной из стран с коронавирусом.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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