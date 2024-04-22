Часть торговых павильонов на Удельном рынке Петербурга готовят к демонтажу

В администрации города пока не комментируют эти планы.

На территории Удельного рынка в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет осуществлен демонтаж части торговых павильонов. Об этом сообщает деловое издание "Коммерсантъ Санкт-Петербург". Согласно полученной информации, снос затронет не все коммерческие сооружения - определенное количество торговых киосков планируется сохранить в неизменном виде.

Точные причины предстоящего демонтажа торговых объектов в официальных источниках не называются. По свидетельствам местных жителей и посетителей рынка, освободившуюся после ликвидации павильонов площадь предполагается использовать для создания организованной парковочной зоны.

В настоящее время проектная документация по данному объекту не утверждена, а представители городской администрации Санкт-Петербурга воздерживаются от официальных комментариев относительно планов реконструкции территории Удельного рынка.

Ранее сообщалось, что за неделю в Петербурге полили около 244 тыс. кв.м цветников.

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