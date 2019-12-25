Central Properties продала крупнейший складской комплекс "Вэйлкорп" в Петербурге

В Петербурге сменил владельца склад "Вэйлкорп" площадью 41 тыс. кв. м.

Компания Central Properties продала складской комплекс "Вэйлкорп" площадью 41 тыс. кв. м, расположенный в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

Согласно опубликованным данным, 95% доли в компании ООО "Вэйлкорп лимитед", владеющей объектом, перешли к ООО "Рентики", оставшиеся 5% — к компании "Махаон". Бенефициаром "Рентики" является закрытый паевой инвестиционный фонд "Симметрия", управляемый ООО УК БФА под руководством Татьяны Стукань, ранее занимавшей должность гендиректора "БФА Девелопмент" Людмилы Коган.

Рыночная стоимость комплекса оценивается экспертами в 3,1–4 млрд руб. По оценкам консультантов, объект способен приносить до 410 млн руб. годового дохода.

Склад "Вэйлкорп" был введён в эксплуатацию в 2008 году и изначально принадлежал европейскому девелоперу Logicor. После решения компании покинуть российский рынок в 2023 году объект перешёл под управление Central Properties.

В настоящее время Central Properties продолжает развивать портфель коммерческой недвижимости, который составляет около 1,7 млн кв. м общей площадью и оценивается в 114 млрд руб.

Ранее мы сообщили о том, что логистическая компания "Орбис" арендует склад 3,5 тыс. кв. м на Софийской улице.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)