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Евгений Пригожин отметил, что оценивать работу губернатора Беглова должны петербуржцы
Сегодня, 13:37
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Евгений Пригожин отметил, что оценивать работу губернатора Беглова должны петербуржцы

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Предприниматель Евгений Пригожин считает, что оценивать работу губернатора Александра Беглова должны петербуржцы и федеральный центр.

Журналисты издания Peterburg News поинтересовались мнением бизнесмена о возможной отставке градоначальника Петербурга. Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что жители города собрали целую петицию с пожеланием отстранить Беглова. Предприниматель, в свою очередь, отказался комментировать работу губернатора.

Оценку деятельности губернатора Петербурга давать не мне, это должны решать федеральный центр и жители города. Безусловно, изменение ситуации в Северной столице в лучшую сторону — большой шаг российского правительства навстречу петербуржцам.

цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд"

По словам предпринимателя, любое развитие и шаги вперед всегда идут на пользу Петербургу. Ранее СМИ писали о возможном конфликте между бизнесменом и губернатором, однако Евгений Пригожин опроверг эту информацию.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, евгений пригожин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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