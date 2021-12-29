Евгений Пригожин отметил, что оценивать работу губернатора Беглова должны петербуржцы

Предприниматель Евгений Пригожин считает, что оценивать работу губернатора Александра Беглова должны петербуржцы и федеральный центр.

Журналисты издания Peterburg News поинтересовались мнением бизнесмена о возможной отставке градоначальника Петербурга. Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что жители города собрали целую петицию с пожеланием отстранить Беглова. Предприниматель, в свою очередь, отказался комментировать работу губернатора.

Оценку деятельности губернатора Петербурга давать не мне, это должны решать федеральный центр и жители города. Безусловно, изменение ситуации в Северной столице в лучшую сторону — большой шаг российского правительства навстречу петербуржцам. цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд"

По словам предпринимателя, любое развитие и шаги вперед всегда идут на пользу Петербургу. Ранее СМИ писали о возможном конфликте между бизнесменом и губернатором, однако Евгений Пригожин опроверг эту информацию.

Фото: Piter.tv