В Петербурге живая ель с шарами и цветами обойдется минимум в 5 тысяч рублей

Флорист-декоратор Екатерина Бехтерева подсчитала "средний чек" оформления новогоднего дерева.

До встречи Нового года осталось чуть больше пары недель. Петербуржцы вовсю готовятся к встрече этого праздника. Почти в каждом доме появляется главный атрибут – нарядная елка. "Невские Новости" узнали, сколько будет стоить сама елка и украшения для нее.

Флорист-декоратор Екатерина Бехтерева подсчитала "средний чек" оформления новогоднего дерева. Живая ель обойдется в 700-1500 рублей, фиксатор для нее – 300-500 рублей, гирлянда – 500-1500 рублей.

Далее набор крупных игрушек можно купить за 350-900 рублей, но одной упаковки вряд ли хватит. Набор маленьких шаров можно приобрести за 99-250 рублей, понадобится три набора.

Сосульки, луковки и прочие интересные дополнения обойдутся в 150-550 рублей. Лучше прикупить сразу десяток. Столько же надо цветов и веточек, за штуку 150-350 рублей.

Если покупать и елку, и все украшения с нуля, это обойдется минимум в 4 948 рублей.

Петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

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