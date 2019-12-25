Цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября

Рост составил около пяти процентов по сравнению с торгами, состоявшимися накануне.

Стоимость газа в Европе поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных с открытия торгов на лондонской бирже ICE.

На момент открытия торговой сессии стоимость голубого топлива составила 1405 долларов, а на 10 часов по московскому времени – чуть более 1425 долларов. По сравнению с торгами, состоявшимися накануне, рост составил около пяти процентов.

Такой подъем цен на фьючерсы произошел впервые с октября текущего года.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил запасы газа на Украине. Он выразил уверенность, что отопительный сезон в стране пройдет без перебоев благодаря нормальным объемам голубого топлива, находящихся в хранилищах.

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