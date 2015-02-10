Николай Патрушев заявил о проблемах с подготовкой будущих судостроителей

Целевое обучение инженеров в судостроении в Петербурге не выполняет задачи.

В Санкт-Петербурге прошло совещание по вопросам качества подготовки специалистов для судостроительной промышленности. На встрече помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что механизм целевого обучения в вузах не работает в полной мере.

По его словам, Минобрнауки ежегодно увеличивает квоты для целевого набора по направлению "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта", однако их заполняемость не достигает 50 %. Основной причиной назван слабый уровень школьной подготовки по ключевым предметам — математике, физике и химии.

В Петербургском морском техническом университете входной контроль по этим дисциплинам успешно проходит примерно половина студентов. Остальных приходится дополнительно обучать в течение одного-двух семестров, что сокращает время на освоение основной программы.

Патрушев отметил, что трудности во многом связаны с дефицитом преподавателей точных наук в регионах. По его данным, нехватка кадров в отдельных муниципальных образованиях достигает 10–20 %. Низкая зарплата вынуждает педагогов брать на себя полторы или две ставки, из-за чего у них не остается времени на профориентацию школьников.

В результате доля выпускников, выбирающих инженерные специальности, за три года выросла лишь на 7 %.

Ранее сообщалось, что промышленный сбор увеличит цены на продукцию петербургских предприятий.

Фото: function.mil.ru