  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
C начала года в Петербург и Ленобласть завезли 224 тыс. тонн морепродуктов
Сегодня, 12:16
173
nadezhda_sib

C начала года в Петербург и Ленобласть завезли 224 тыс. тонн морепродуктов

0 0

Чаще всего товары поступали в Большой порт Петербурга.

За прошедшие 9 месяцев 2020 года через государственную границу в Петербурге и Ленобласти в Россию ввезли 224 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Об этом рассказала пресс-служба территориального Роспотребнадзора.

Наибольший объем продукции (208 тыс. тонн) прошел через Большой порт в Северной столице. Чаще всего товар приходил с Фарерских островов, Чили, Китая и Вьетнама. 

Кроме того, 13,5 тонн морепродуктов было принято на пункте "Торфяновка" на границе Ленинградской области и Финляндии. Среди поставщиков — Фарерские острова, Финляндия, Чили, Швеция. Еще 592 тонны —  на пункте пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией, 116 тонн — в морском порту "Усть Луга".

Фото: pixabay.com

Теги: морепродукты, рыба, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии