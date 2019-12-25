C начала года в Петербург и Ленобласть завезли 224 тыс. тонн морепродуктов

Чаще всего товары поступали в Большой порт Петербурга.

За прошедшие 9 месяцев 2020 года через государственную границу в Петербурге и Ленобласти в Россию ввезли 224 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Об этом рассказала пресс-служба территориального Роспотребнадзора.

Наибольший объем продукции (208 тыс. тонн) прошел через Большой порт в Северной столице. Чаще всего товар приходил с Фарерских островов, Чили, Китая и Вьетнама.

Кроме того, 13,5 тонн морепродуктов было принято на пункте "Торфяновка" на границе Ленинградской области и Финляндии. Среди поставщиков — Фарерские острова, Финляндия, Чили, Швеция. Еще 592 тонны — на пункте пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией, 116 тонн — в морском порту "Усть Луга".

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