C начала 2021 года в Петербурге ветеринарный контроль прошли почти 84 тыс. тонн красной рыбы

Наибольший объем поставок пришелся на Чили – 38,4 тыс. тонн, Фарерские острова – 22,4 тыс. тонн, Турция – 19,2 тыс. тонн.

С начала 2021 года под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора ветеринарный контроль прошли 83,9 тыс.тонн красной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все партии лосося, семги, сиги и форели импортировались в Петербург, Москву, Московскую, Ленинградскую, Рязанскую, Калужскую, Нижегородскую области и Краснодарский край.

Больше всего продукции прибыло из Чили (38,4 тыс. тонн), Фарерских островов (22,4 тыс. тонн), Турции (19,2 тыс. тонн). Остальной объём импорта – на Беларусь, Иран, Китай, Латвию и Грузию.

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