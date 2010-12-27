C 12 ноября посадка-высадка пассажиров на Детскосельской будет осуществляться в обычном режиме

Ремонт пассажирской платформы №1 остановочного пункта Детскосельская окончен.

C 12 ноября посадка-высадка пассажиров на остановочном пункте Детскосельская будет осуществляться в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Ремонт пассажирской платформы №1 остановочного пункта Детскосельская окончен, поэтому с 12 ноября посадка-высадка пассажиров будет осуществляться без ограничений – на всю длину платформы из всех вагонов пригородных поездов.

Билетные кассы и турникетные линейки СЗППК с 1 ноября перешли на зимний режим работы.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"