C 12 ноября посадка-высадка пассажиров на Детскосельской будет осуществляться в обычном режиме

C 12 ноября посадка-высадка пассажиров на остановочном пункте Детскосельская будет осуществляться в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".
Ремонт пассажирской платформы №1 остановочного пункта Детскосельская окончен, поэтому с 12 ноября посадка-высадка пассажиров будет осуществляться без ограничений – на всю длину платформы из всех вагонов пригородных поездов.
Билетные кассы и турникетные линейки СЗППК с 1 ноября перешли на зимний режим работы.
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"
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